Алькарас – Синнеру: «Понимаю, что ты сейчас чувствуешь. Уверен, ты вернешься сильнее, как всегда»

Карлос Алькарас выступил с чемпионской речью на «Мастерсе» в Цинциннати.

Он взял титул на отказе Янника Синнера . Итальянец снялся при счете 0:5 из-за недомогания.

«Как сказал Янник, не так я хотел бы выигрывать матчи и завоевывать трофеи. Мне правда жаль. Понимаю, что ты сейчас чувствуешь. Все, что могу сказать… как повторял не раз, ты настоящий чемпион. Уверен, из этой ситуации ты вернешься сильнее, как всегда. Так делают большие чемпионы, и ты точно один из них. Мне жаль, возвращайся еще сильнее.

Хочу продолжить и обратиться к команде. Нам удалось создать здоровую атмосферу за пределами корта, чем я очень горжусь и благодарен за то, что вы рядом. Спасибо команде за то, что каждый день поддерживаете меня, очень много работаете и помогаете демонстрировать максимум возможностей. Спасибо не только за эту неделю, но и за все, что вы в меня вкладываете», – сказал Алькарас на церемонии награждения.