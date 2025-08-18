Алькарас выиграл восьмой «Мастерс» в карьере

Карлос Алькарас впервые выиграл «Мастерс» в Цинциннати.

Янник Синнер снялся с финала при счете 0:5.

Алькарас взял 22-й титул в карьере (общий баланс в финалах 22:7) и восьмой «Мастерс» (баланс в финалах – 8:1). Также он выиграл 17-й матч подряд на «Мастерсах».

Алькарас – третий испанец, побеждавший в Цинциннати в Открытой эре, после Карлоса Мойи (2002) и Рафаэля Надаля (2013).