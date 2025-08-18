Прервалась 26-матчевая серия побед Синнера на харде

Карлос Алькарас стал чемпионом турнира в Цинциннати на отказе Янника Синнера.

Итальянец снялся при счете 0:5 в первом сете.

Алькарас шестой раз за последние семь матчей победил Синнера (общий счет в личке 9:5, на харде 6:2).

Синнер проиграл на харде впервые с октября прошлого года (тогда уступил Алькарасу в финале Пекина). Прервалась его серия из 26 побед подряд на этом покрытии.