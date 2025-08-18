Экс-14-я ракетка мира Эдмунд завершил карьеру

Кайл Эдмунд объявил о завершении карьеры.

Британцу 30 лет, в 2018-м он был 14-й ракеткой мира. На Australian Open-2018 он дошел до полуфинала (уступил Марину Чиличу), это его лучший результат на «Больших шлемах». Он также выиграл два титула ATP – Антверпен в 2018-м и Нью-Йорк в 2020-м.

Кроме того, Эдмунд – победитель Кубка Дэвиса-2016 в составе сборной Великобритании.

С 2020-го его беспокоили травмы колена и запястья. За последние пять лет он перенес три операции, но так и не смог вернуться на топ-уровень.

Рыжий британец в полуфинале «Шлема». И это не Маррей