Экс-14-я ракетка мира Эдмунд завершил карьеру
Кайл Эдмунд объявил о завершении карьеры.
Британцу 30 лет, в 2018-м он был 14-й ракеткой мира. На Australian Open-2018 он дошел до полуфинала (уступил Марину Чиличу), это его лучший результат на «Больших шлемах». Он также выиграл два титула ATP – Антверпен в 2018-м и Нью-Йорк в 2020-м.
Кроме того, Эдмунд – победитель Кубка Дэвиса-2016 в составе сборной Великобритании.
С 2020-го его беспокоили травмы колена и запястья. За последние пять лет он перенес три операции, но так и не смог вернуться на топ-уровень.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @the_LTA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости