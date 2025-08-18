1

Муратоглу назвал логистику главной проблемой игроков на US Open

Патрик Муратоглу рассказал, почему игрокам непросто выступать на US Open.

«На US Open матч – это только часть твоего дня. Другая часть – это выживание в логистике Нью-Йорка.

Расстояние от Манхэттена до стадиона большое, и нельзя предсказать, когда будут пробки. Нужно планировать все: когда выезжать, как не застрять, даже чем заняться в промежутках. Добавьте еще соблазны города: рестораны мирового уровня, вечеринки, ночная жизнь... Нью-Йорк предлагает тысячу искушений, и для некоторых сохранить 100% концентрации – настоящее испытание.

Условия бывают разными. Днем жарче, ветренее и быстрее. К ночной сессии ветер стихает, влажность увеличивается, мяч летит иначе. Это как будто два разных турнира. Умение быстро адаптироваться – ключ к тому, чтобы стать чемпионом».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennis365.com
logoATP
logoWTA
logoUS Open
logoПатрик Муратоглу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Кливленд (WTA). Буассон играет с Тайкманн, Самсонова встретится с Доулхайд, Болтер – с Юань, Кудерметова-младшая, Захарова вышли во 2-й круг, Потапова выбыла
1824 минуты назадLive
US Open. Квалификация. 1-й круг. Прозорова играет с Тревисан, Приданкина встретится с Паликовой, Чараева – с Экстранд
327 минут назадLive
Теннисисты пролетают десятки тысяч км – мы изучили маршруты
39 минут назадТесты и игры
Синнер и Алькарас – пятая пара игроков, разыгравшая титулы на всех покрытиях в одном сезоне
5сегодня, 14:37
Монтеррей (WTA). 1-й круг. Рахимова поборется с Бусас Манейро, Блинкова – с Мертенс, Векич встретится с Саккари, Фернандес – с Кристиан
сегодня, 14:26
US Open. Квалификация. 1-й круг. Казо сыграет с Лаялом
сегодня, 14:04
Рублев – единственный игрок с 2024-го, побеждавший на турнире, где участвовали Синнер и Алькарас
7сегодня, 14:00
Цинциннати (ATP). Финал. Синнер встретится с Алькарасом
6сегодня, 13:19
Цинциннати (WTA). Финал. Швентек сыграет с Паолини
8сегодня, 13:10
Каспер Рууд: «Джокович – величайший спортсмен в истории»
20сегодня, 12:53
Ко всем новостям
Последние новости
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
34 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото