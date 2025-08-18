Муратоглу назвал логистику главной проблемой игроков на US Open

Патрик Муратоглу рассказал, почему игрокам непросто выступать на US Open.

«На US Open матч – это только часть твоего дня. Другая часть – это выживание в логистике Нью-Йорка.

Расстояние от Манхэттена до стадиона большое, и нельзя предсказать, когда будут пробки. Нужно планировать все: когда выезжать, как не застрять, даже чем заняться в промежутках. Добавьте еще соблазны города: рестораны мирового уровня, вечеринки, ночная жизнь... Нью-Йорк предлагает тысячу искушений, и для некоторых сохранить 100% концентрации – настоящее испытание.

Условия бывают разными. Днем жарче, ветренее и быстрее. К ночной сессии ветер стихает, влажность увеличивается, мяч летит иначе. Это как будто два разных турнира. Умение быстро адаптироваться – ключ к тому, чтобы стать чемпионом».