Паолини второй раз в сезоне вышла в финал тысячника
Девятая ракетка мира Жасмин Паолини вышла в финал турнира в Цинциннати.
Она обыграла Веронику Кудерметову со счетом 6:3, 6:7(2), 6:3.
Этой девятый выход в финал для итальянки. Также она третий раз в карьере и второй в сезоне сыграет в финале тысячника. В этом году Жасмин стала чемпионкой турнира в Риме.
Паолини одержала 33-ю победу в сезоне. Теперь ее баланс – 33:13.
В финале она встретится с Игой Швентек.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
