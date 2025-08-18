Паолини второй раз в сезоне вышла в финал тысячника

Девятая ракетка мира Жасмин Паолини вышла в финал турнира в Цинциннати.

Она обыграла Веронику Кудерметову со счетом 6:3, 6:7(2), 6:3.

Этой девятый выход в финал для итальянки. Также она третий раз в карьере и второй в сезоне сыграет в финале тысячника. В этом году Жасмин стала чемпионкой турнира в Риме.

Паолини одержала 33-ю победу в сезоне. Теперь ее баланс – 33:13.

В финале она встретится с Игой Швентек .