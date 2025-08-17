Синнер и Алькарас разыграют титул «Мастерса» в Цинциннати. Прервется одна из беспроигрышных серий

Янник Синнер и Карлос Алькарас встретятся в финале «Мастерса» в Цинциннати.

В личных встречах испанец ведет 8:5 (5:2 на харде).

В этом сезоне они играли трижды: Алькарас победил в финале Рима и «Ролан Гаррос», Синнер – в матче за титул «Уимблдона».

На данный момент итальянец выиграл 12 матчей подряд. Алькарас не проигрывает на «Мастерсах» 16 матчей подряд.

Синнер vs Алькарас – вы тоже не знаете, кто из них сильнее?