  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Синнер и Алькарас разыграют титул «Мастерса» в Цинциннати. Прервется одна из беспроигрышных серий
10

Синнер и Алькарас разыграют титул «Мастерса» в Цинциннати. Прервется одна из беспроигрышных серий

Янник Синнер и Карлос Алькарас встретятся в финале «Мастерса» в Цинциннати.

В личных встречах испанец ведет 8:5 (5:2 на харде).

В этом сезоне они играли трижды: Алькарас победил в финале Рима и «Ролан Гаррос», Синнер – в матче за титул «Уимблдона».

На данный момент итальянец выиграл 12 матчей подряд. Алькарас не проигрывает на «Мастерсах» 16 матчей подряд.

Синнер vs Алькарас – вы тоже не знаете, кто из них сильнее?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoКарлос Алькарас
logoATP
logoCincinnati Masters
logoЯнник Синнер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Алькарас о финале против Синнера: «Я готов принять этот вызов и взглянуть на то, что я сделал неправильно в последнем матче»
112 минут назад
Панова и Го вышли в финал тысячника в Цинциннати
157 минут назад
Алькарас о полуфинале против Зверева в Цинциннати: «Внезапно ему начало становиться хуже, и я стал концентрироваться на том, как он себя чувствует»
1сегодня, 06:44Фото
Алькарас вышел в финал на седьмом турнире подряд
1сегодня, 06:30
Цинциннати (ATP). Алькарас обыграл Зверева, Синнер вышел в финал
166сегодня, 05:55
Синнер об Атмане после полуфинала в Цинциннати: «У него огромный потенциал. Мне нужно было быть предельно собранным»
3вчера, 21:23
Синнер второй год подряд вышел в финал в Цинциннати
1вчера, 20:42
Синнер выиграл 20 сетов подряд на харде
6вчера, 20:13
Экс-тренер сестер Уильямс о шансах Джоковича выиграть «Шлем»: «Это возможно, если удача будет на его стороне»
3вчера, 19:57
Грачева о поражении от Кудерметовой в Цинциннати: «Она сыграла идеально, не оставила мне ни единого шанса»
2вчера, 18:50
Ко всем новостям
Последние новости
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
34 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото