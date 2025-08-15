Калинская недовольна расписанием на тысячнике в Цинциннати: «Как организаторы представляют, что я успею восстановиться, когда я легла спать в 4 утра?»
Анна Калинская раскритиковала расписание матчей на тысячнике в Цинциннати.
«Как WTA и турнир могут ожидать, что спортсмены покажут свой лучший уровень, когда расписание настолько несправедливое? После матча с Александровой я вернулась домой в 2:40 ночи и легла спать только в четыре утра. Немного поспала и приехала на корты тренироваться. А потом мой матч ставят на 11 утра следующего дня.
Как организаторы и WTA представляют, что я успею восстановиться и перестрою режим сна – едва ли не самый важный аспект восстановления? Кажется, это немного несправедливо🤔😵💫», – написала Калинская в сторис инстаграма.
Калинская сыграет с Игой Швентек в пятницу первым запуском в 19:00 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Калинской
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости