  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Калинская недовольна расписанием на тысячнике в Цинциннати: «Как организаторы представляют, что я успею восстановиться, когда я легла спать в 4 утра?»
Калинская недовольна расписанием на тысячнике в Цинциннати: «Как организаторы представляют, что я успею восстановиться, когда я легла спать в 4 утра?»

Анна Калинская раскритиковала расписание матчей на тысячнике в Цинциннати.

«Как WTA и турнир могут ожидать, что спортсмены покажут свой лучший уровень, когда расписание настолько несправедливое? После матча с Александровой я вернулась домой в 2:40 ночи и легла спать только в четыре утра. Немного поспала и приехала на корты тренироваться. А потом мой матч ставят на 11 утра следующего дня.

Как организаторы и WTA представляют, что я успею восстановиться и перестрою режим сна – едва ли не самый важный аспект восстановления? Кажется, это немного несправедливо🤔😵‍💫», – написала Калинская в сторис инстаграма. 

Калинская сыграет с Игой Швентек в пятницу первым запуском в 19:00 по московскому времени.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Калинской
