Синнер отдал два гейма Оже-Альяссиму и одержал 25-ю подряд победу на харде
Янник Синнер выиграл 11-й матч подряд и вышел в полуфинал в Цинциннати.
В четвертьфинале он разгромил Феликса Оже-Альяссима – 6:0, 6:2. Это первая победа первой ракетки мира в трех матчах против канадца.
Итальянец выиграл 25-й подряд матч на харде. В XXI веке только у четырех игроков были серии длиннее:
Роджер Федерер – 56 матчей, 36 матчей и 26 матчей;
Новак Джокович – 35, 29, 26;
Энди Маррей – 28;
Рафаэль Надаль – 26.
Кроме того, Синнер 12-й раз вышел в полуфинал «Мастерса». Теперь он сыграет с Хольгером Руне или Теренсом Атманом.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
