Синнер отдал два гейма Оже-Альяссиму и одержал 25-ю подряд победу на харде

Янник Синнер выиграл 11-й матч подряд и вышел в полуфинал в Цинциннати.

В четвертьфинале он разгромил Феликса Оже-Альяссима – 6:0, 6:2. Это первая победа первой ракетки мира в трех матчах против канадца.

Итальянец выиграл 25-й подряд матч на харде. В XXI веке только у четырех игроков были серии длиннее:

Кроме того, Синнер 12-й раз вышел в полуфинал «Мастерса». Теперь он сыграет с Хольгером Руне или Теренсом Атманом .