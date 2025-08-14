  • Спортс
  • ATP дополнительно выплатит игрокам 18,3 млн долларов за результаты на «Мастерсах» в 2024 году
1

ATP дополнительно выделит участникам прошлогодних «Мастерсов» 18,3 млн долларов.

Это почти столько же, сколько было выплачено в 2022-м (12,2 млн) и 2023-м (6,6 млн). Эту сумму игроки получат в рамках программы распределения прибыли ATP.

Призовые распределят с учетом результатов теннисистов на девяти турнирах серии.

