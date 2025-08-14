Сегодня день рождения Робина Содерлинга

Сегодня 41 год исполняется экс-четвертой ракетке мира Робину Содерлингу.

Содерлинг – обладатель одного парного и 10 одиночных титулов АТР, включая парижский «Мастерс»-2010. Двукратный финалист «Ролан Гаррос » (2009, 2010) и один из трех теннисистов, обыгрывавших в Париже Рафаэля Надаля . На «Уимблдоне » и US Open играл в четвертьфинале, на Australian Open – в четвертом круге.

В июле 2011-го швед взял титул в Баштаде, после чего приостановил карьеру из-за мононуклеоза. В 2013-м он представил собственную марку теннисных мячей RS, а позже стал директором турнира в Стокгольме и официально завершил карьеру. В 2016-м он ушел с поста директора Stockholm Open, чтобы сосредоточиться на своем бизнесе.

С ноября 2019-го по апрель 2023-го Содерлинг занимал пост капитана сборной Швеции в Кубке Дэвиса.

