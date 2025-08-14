1

Сегодня день рождения Робина Содерлинга

Сегодня 41 год исполняется экс-четвертой ракетке мира Робину Содерлингу.

Содерлинг – обладатель одного парного и 10 одиночных титулов АТР, включая парижский «Мастерс»-2010. Двукратный финалист «Ролан Гаррос» (2009, 2010) и один из трех теннисистов, обыгрывавших в Париже Рафаэля Надаля. На «Уимблдоне» и US Open играл в четвертьфинале, на Australian Open – в четвертом круге.

В июле 2011-го швед взял титул в Баштаде, после чего приостановил карьеру из-за мононуклеоза. В 2013-м он представил собственную марку теннисных мячей RS, а позже стал директором турнира в Стокгольме и официально завершил карьеру. В 2016-м он ушел с поста директора Stockholm Open, чтобы сосредоточиться на своем бизнесе.

С ноября 2019-го по апрель 2023-го Содерлинг занимал пост капитана сборной Швеции в Кубке Дэвиса.

9 лучших теннисистов без побед на «Больших шлемах»

Теннис без Надаля, Федерера и Джоковича: у Маррея 17 «Шлемов», у Медведева – 4, в туре 16 новых чемпионов

Опубликовал: Кирилл Куценко
logoРолан Гаррос
logoРобин Содерлинг
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Цинциннати (ATP). Шелтон сыграет с Лехечкой, Хачанов снялся с матча со Зверевым, Рублев, Алькарас, Синнер вышли в 1/4 финала
2728 минут назад
Цинциннати (WTA). Кудерметова сыграет с Линетт, Гауфф – с Бронцетти, Калинская, Рыбакина, Соболенко, Швентек вышли в 1/4 финала
5129 минут назад
Циципас поздравил маму с днем рождения: «Респект настоящему MVP»
3сегодня, 11:05
У Рыбакиной 66,7% побед над топ-10 на тысячниках. Это третий показатель с 2009 года
1сегодня, 10:17
Потапова о жаре в Цинциннати: «Как будто бы у женщин отказов из-за погоды поменьше»
2сегодня, 09:32
Синнер перед матчем с Оже-Альяссимом: «Пока его еще не обыгрывал, но все впереди»
2сегодня, 08:49
Агент Соболенко: «Абсолютно нелепо, что Арина не может выступать под своим флагом»
14сегодня, 07:46
Калинская о том, что сыграет со Швентек после позднего матча: «Наверное, стоит остаться в раздевалке»
9сегодня, 07:02
Соболенко не сыграет на US Open в миксте, чтобы «сохранять верность» Димитрову
32сегодня, 06:39
Рыбакина перед четвертьфиналом в Цинциннати против Соболенко: «Надеюсь, матч получится зрелищным»
9сегодня, 06:24
Ко всем новостям
Последние новости
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
34 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото