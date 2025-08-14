Рыбакина в третьем матче подряд ушла с 0:1 по сетам и сыграет с Соболенко

Елена Рыбакина вышла в 1/4 финала тысячника в Цинциннати.

Она обыграла шестую ракетку мира Мэдисон Киз – 6:7(3), 6:4, 6:2.

Рыбакина впервые в февраля победила соперницу из топ-10, а в целом ее баланс против десятки теперь составляет 22:25.

В Цинциннати представительница Казахстана во всех трех матчах отыгралась с 0:1 по сетам.

Дальше она встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко , которой уступает 4:7 в личке.