Рыбакина в третьем матче подряд ушла с 0:1 по сетам и сыграет с Соболенко
Елена Рыбакина вышла в 1/4 финала тысячника в Цинциннати.
Она обыграла шестую ракетку мира Мэдисон Киз – 6:7(3), 6:4, 6:2.
Рыбакина впервые в февраля победила соперницу из топ-10, а в целом ее баланс против десятки теперь составляет 22:25.
В Цинциннати представительница Казахстана во всех трех матчах отыгралась с 0:1 по сетам.
Дальше она встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко, которой уступает 4:7 в личке.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
