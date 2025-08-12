Комесанья получил тепловой удар в матче с Опелкой
Франсиско Комесанья взял медицинский тайм-аут в матче третьего круга в Цинциннати.
Во втором сете при счете 6:7(4), 4:3 на своей подаче он почувствовал головокружение и тошноту. Врачи измерили давление и отправили аргентинца в подтрибунное помещение. После паузы он вернулся на корт и продолжил игру.
Вчера из-за теплового удара с матча снялся Артур Риндеркнеш.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
