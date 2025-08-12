Фото
0

Комесанья получил тепловой удар в матче с Опелкой

Франсиско Комесанья взял медицинский тайм-аут в матче третьего круга в Цинциннати.

Во втором сете при счете 6:7(4), 4:3 на своей подаче он почувствовал головокружение и тошноту. Врачи измерили давление и отправили аргентинца в подтрибунное помещение. После паузы он вернулся на корт и продолжил игру.

Вчера из-за теплового удара с матча снялся Артур Риндеркнеш.

Два рекорда Соболенко, Калинская доминирует над топ-10. Главное из Цинциннати

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoРейлли Опелка
logoATP
logoФрансиско Комесанья
logoCincinnati Masters
logoАртур Риндеркнеш
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Цинциннати (WTA). Матч Паолини с Крюгер прерван из-за дождя, Кудерметова сыграет с Таусон, Александрова, Калинская, Соболенко, Швентек, Гауфф вышли в 4-й круг
12012 минут назад
Цинциннати (ATP). Матч Рублева с Попыриным прерван из-за дождя, Хачанов встретится с Бруксби, Алькарас – с Медьедовичем, Синнер, Фриц, Руне вышли в 4-й круг, Фонсека, Циципас выбыли
13813 минут назад
Ястремская снялась с тысячника в Цинциннати перед матчем с Гауфф
39 минут назад
Тиафу сыграет на Кубке Лэйвера
сегодня, 16:34
Бублик нанес символический удар по мячу в матче «Зенит» – «Рубин»
19сегодня, 15:48Видео
Сегодня день рождения Стефаноса Циципаса
10сегодня, 15:26
Пегула раскритиковала организаторов обновленного микста на US Open: «Вы говорили с игроками? Вы спрашивали их мнение о том, как сделать формат лучше?»
4сегодня, 14:43
Димитров официально снялся с US Open
2сегодня, 13:53
Соболенко сравнялась с Азаренко по количеству недель в статусе первой ракетки мира
3сегодня, 13:32
Сегодня день рождения Пита Сампраса
3сегодня, 12:49
Ко всем новостям
Последние новости
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
34 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото