Любичич о жаре в Цинциннати: «Никто не выигрывает от того, что игроки падают в обморок из-за экстремальных условий»

Экс-третья ракетка мира Иван Любичич высказался о влиянии жары на игроков.

Ранее игроки жаловались на тяжелые условия для игры в Цинциннати. Франсиско Комесанья и Артур Риндеркнеш получили тепловые удары по ходу матчей.

«Никто не выигрывает от того, что игроки падают в обморок из-за экстремальных погодных условий. В каком еще виде спорта такое встречается? Теннисистов заставляют выходить на корт каждый день и соревноваться в подобных условиях. Это никак не связано с физической подготовкой», – написал Любичич в соцсети.

