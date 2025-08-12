  • Спортс
  • Любичич о жаре в Цинциннати: «Никто не выигрывает от того, что игроки падают в обморок из-за экстремальных условий»
Любичич о жаре в Цинциннати: «Никто не выигрывает от того, что игроки падают в обморок из-за экстремальных условий»

Экс-третья ракетка мира Иван Любичич высказался о влиянии жары на игроков.

Ранее игроки жаловались на тяжелые условия для игры в Цинциннати. Франсиско Комесанья и Артур Риндеркнеш получили тепловые удары по ходу матчей.

«Никто не выигрывает от того, что игроки падают в обморок из-за экстремальных погодных условий. В каком еще виде спорта такое встречается? Теннисистов заставляют выходить на корт каждый день и соревноваться в подобных условиях. Это никак не связано с физической подготовкой», – написал Любичич в соцсети.

Два рекорда Соболенко, Калинская доминирует над топ-10. Главное из Цинциннати

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @theljubicic
