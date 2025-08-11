Риндеркнешу стало плохо из-за жары во время матча с Оже-Альяссимом. Он снялся за два гейма до поражения
Артуру Риндеркнешу стало плохо во время матча в Цинциннати.
Француз не доиграл встречу третьего круга против Феликса Оже-Альяссима из-за теплового удара.
Риндеркнеш почувствовал недомогание во втором сете при счете 6:7(4), 2:3. Француз лег на корт и тяжело дышал. Проиграв гейм на подаче Оже-Альяссима, Риндеркнеш снялся с матча.
На момент матча температура воздуха в Цинциннати составляла +32 градуса при влажности 51%.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
