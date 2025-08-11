Синнер о том, почему хорошо справляется с жарой: «Для меня было важно проводить предсезонку в жарком месте»

Янник Синнер рассказал, как адаптируется к жаре.

В Цинциннати итальянец вышел в третий круг, где сегодня сыграет с Габриэлем Диалло.

– Вы делаете что-то конкретное на тренировках, чтобы подготовиться к жарким условиям? Многие, например, тренируются во Флориде или в других жарких местах.

– Нет, мы просто проводим предсезонку. Вот в прошлом году мы заканчивали ее в Дубае – там в это время намного теплее, чем в Монако или Франции. Для меня это было важно, я понял, что это был правильный выбор. Может, мы снова проведем предсезонку там или в Дохе. Посмотрим.

Но когда слишком жарко, организм тяжело реагирует на тренировки. Важно найти баланс. Для меня главное – быть готовым психологически, ведь играть в таких жарких и влажных условиях очень непросто. Но они одинаковые для всех, так что нужно просто это принимать.

– В баскетболе некоторые носят налокотники или наколенники скорее как элемент стиля. Для вас это все же вопрос комфорта и вы снимете его, как только вам станет комфортно без него? Или вы думаете, что будете еще какое-то время с ним играть?

– Не знаю. Когда я приехал сюда, ощущения во время ударов были немного другими, в каком-то смысле они улучшились. Если бы это не помогало, я бы его убрал. Я не надеваю вещи просто ради стиля. Сейчас мне комфортно, в жару он тоже не мешает – не слишком жарко. Пробовал черный налокотник, и разница была заметна. С белым в жарких условиях проблем нет, – сказал Синнер на пресс-конференции.