Циципас получил wild card на ATP 250 в Уинстон-Сейлеме
Стефанос Циципас получил wild card на ATP 250 в Уинстон-Сейлеме.
Он пройдет с 27 по 23 августа.
30-я ракетка мира стал самым высокорейтинговым игроком в заявке турнира. Помимо него там сыграют №33 Себастьян Корда, №34 Алекс Микельсен и №36 Габриэль Диалло.
Смотрите финал «Мастерса» в Торонто на ВидеоСпортсе’’ совместно с BB Tennis и Кинопоиском
Опубликовано: Алёна Майорова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости