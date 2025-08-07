Стефанос Циципас получил wild card на ATP 250 в Уинстон-Сейлеме.

Он пройдет с 27 по 23 августа.

30-я ракетка мира стал самым высокорейтинговым игроком в заявке турнира. Помимо него там сыграют №33 Себастьян Корда, №34 Алекс Микельсен и №36 Габриэль Диалло.

