Циципас – подписчикам: «Придумайте настолько безумный вкус мороженого, чтобы он завирусился»

Стефанос Циципас попросил подписчиков придумать необычный вкус мороженого .

«Придумайте настолько безумный вкус мороженого, чтобы он завирусился. Что вы туда добавите и как назовете?» – твитнул Циципас .

