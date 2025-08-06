Циципас – подписчикам: «Придумайте настолько безумный вкус мороженого, чтобы он завирусился»
Стефанос Циципас попросил подписчиков придумать необычный вкус мороженого .
«Придумайте настолько безумный вкус мороженого, чтобы он завирусился. Что вы туда добавите и как назовете?» – твитнул Циципас.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @steftsitsipas
