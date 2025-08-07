Радукану о работе с бывшим тренером Надаля: «Мне нужно улучшить качество игры – надеюсь, что он сможет в этом помочь»

Эмма Радукану рассказала о работе с новым тренером, тренировавшим Рафаэля Надаля.

Франсиско Ройг также ранее работал с Маттео Берреттини.

«По первому впечатлению все идет очень хорошо. После «Уимблдона» мы поработали пару дней вместе, и я была очень рада тому, как все складывалось. Я очень рада, что он в моей команде, у него столько опыта. Я жду с нетерпением продолжения работы.

Думаю, он поможет мне прибавить во многих ударах и сделать их качественнее. У меня получается быть креативной, я могу бороться, хорошо играть в важные моменты, но мне нужно улучшить качество игры. И я это особенно замечаю, когда играю с топ-игроками – против них не получится просто бегать, цепляться и ждать, что они сами ошибутся. Вот над чем мне нужно работать. Я надеюсь, что он сможет мне в этом помочь», – сказал британка в интервью The Guardian.

