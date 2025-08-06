Камилла Рахимова: «В топ-5 я себя точно вижу»

62-я ракетка мира Камилла Рахимова считает, что может войти в топ-5.

– Мне кажется, все из моего окружения... даже если спросить моего тренера, то она скажет, что никто не думал, что у меня получится играть на таком высоком уровне. Мы даже и подумать не могли, что может вот так все совпасть и я буду здесь. Но я здесь (смеется).

Может быть, [переломный момент] – «Ролан Гаррос»-2020, просто я вот так сразу зашла, и потом мы уже пытались, пытались. Не сказать, что я быстро прошла весь этот путь – нет, где-то и ковырялась, и на месте стояла. Но все равно чуть-чуть прогресс, чуть прогресс – и шаг за шагом двигаемся. Сейчас вот в топ-50 хочу (на момент съемки интервью Рахимова была 85-й ракеткой мира – Спортс’‘).

– Это твоя цель до конца сезона?

– Это не то, чтобы цель – скорее, я думаю, это приложится к тем усилиям, которые ты делаешь каждый день, чтобы быть лучше. А рейтинг – это просто прикрепляющееся.

– Ты веришь, что ты станешь первой в мире?

– Ну первой не знаю, но в топ-5 я себя точно вижу (улыбается).

– То есть инсайд?

– Камилла Рахимова – топ-5 железно (смеется), – поделилась Рахимова в интервью с Игорем Дычковским.