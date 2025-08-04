Рублев об отношениях с Фернандо Висенте: «Он часть моей семьи и навсегда ей останется»

Андрей Рублев рассказал об отношениях с тренером Фернандо Висенте.

«Наши отношения – нечто большее, чем просто игрок и тренер. Он часть моей семьи и навсегда ей останется, потому что находился рядом, когда я был совсем один. Ради меня он жертвовал временем с собственной семьей. Мы действительно хорошо ладим, у нас отличное взаимопонимание. Он очень веселый, и мы можем быть абсолютно откровенными друг с другом.

Не знаю даже, как это описать. Я очень рад, что смог найти человека, который отлично разбирается в теннисе – и как тренер, и как игрок. Но главное – это один из лучших людей, которых я когда-либо встречал», – сказал Рублев на пресс-конференции.

Висенте тренирует россиянина с 2017 года.

