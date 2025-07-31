Кузнецова о том, что Швентек ест пасту с клубникой: «В детстве я любила спагетти с сахаром. Надеюсь, иностранцы не узнают, что мы едим еще и гречку с молоком»

Экс-вторая ракетка мира Светлана Кузнецова рассказала, какое блюдо любила в детстве.

«После победы на «Уимблдоне» Игу Швентек спросили, какое у нее любимое блюдо. И многие из вас наверняка уже знают, что она ответила – паста с клубникой, любимая ею с детства.

Естественно, блюдо завирусилось не только среди любителей тенниса. Очень скоро странный рецепт утек в соцсети. Главное – не показывать это итальянцам.

Что уж говорить, моим лакомством в детстве были спагетти с сахаром. И надеюсь, что иностранцы не узнают о том, что мы едим еще и гречку с молоком», – написала Кузнецова в телеграм-канале.