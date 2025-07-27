Рублев о прогрессе: «То, что отрабатываем на тренировках, периодически стало получаться в матчах»

Андрей Рублев оценил прогресс в последние недели.

Рублев дошел до 1/8 финала на «Уимблдоне» и до полуфинала в Лос-Кабос, но проиграл первый же матч в Вашингтоне.

«Получше стали результаты, получше стала игра. То, что отрабатываем на тренировках, периодически стало получаться в матчах. В этом тоже есть плюс.

Понятно, что все еще не так, как должно быть, но какой-то просвет есть – поэтому чуть лучше результаты.

Запомнился последний матч на «Уимблдоне», с Алькарасом. Получилось хорошо отыграть, получилось хорошо выстоять психологически. Поэтому можно уже разбирать, в чем я хуже в плане тенниса – чтобы улучшаться.

Не было никакой злости внутри, никакой агрессии. Получилось просто сконцентрироваться и играть», – сказал Рублев в интервью «Больше!»