Винус получила wild card на турнир в Цинциннати

45-летняя Винус Уильямс сыграет на тысячнике в Цинциннати.

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» получила wild card в основную сетку одиночного разряда на турнир WTA 1000 в США.

Последний раз Винус играла в Цинциннати в 2023 году – тогда она проиграла Циньвэнь Чжэн во втором круге.

Турнир пройдет с 7 по 18 августа.

Винус Уильямс 45 лет – а она грохнула №35 в мире. Что? Как? Почему?