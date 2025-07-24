Винус получила wild card на турнир в Цинциннати
45-летняя Винус Уильямс сыграет на тысячнике в Цинциннати.
Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» получила wild card в основную сетку одиночного разряда на турнир WTA 1000 в США.
Последний раз Винус играла в Цинциннати в 2023 году – тогда она проиграла Циньвэнь Чжэн во втором круге.
Турнир пройдет с 7 по 18 августа.
Винус Уильямс 45 лет – а она грохнула №35 в мире. Что? Как? Почему?
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @CincyTennis
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