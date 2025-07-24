Стефанос Циципас: «Очень тяжело, когда рядом диктаторы и люди, которые высказываются негативно»

Стефанос Циципас рассказал о важности атмосферы в команде.

«Когда я работаю с правильными людьми – с теми, кого сам выбираю и рядом с кем чувствую себя комфортно, тогда и появляется желание [играть в теннис]. Комфортно – это не значит, что я сам решаю, когда закончить тренировку или сколько хочу заниматься физически. Это значит, что у нас общая линия, общее понимание, насколько усердно мы работаем и чего хотим достичь. И при этом сохраняется дружеская атмосфера.

Очень тяжело, когда рядом диктаторы и люди, которые высказываются негативно, и ты не чувствуешь их близкими, как семью.

Для меня важно выстроить такую семью – людей, которые не только работают со мной на корте, но и останутся друзьями после завершения карьеры. Например, моего тренера по физподготовке Фреда [Лефевру] я хочу сохранить на всю жизнь. Он не просто человек, который будет со мной следующие десять лет – он член моей семьи».

Вчера стало известно, что Циципас прекратил сотрудничество с Гораном Иванишевич и вернул в команду отца.

Летом 2024-го Циципас отругал отца – и уволил его как тренера