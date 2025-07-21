Винус о возможном возвращении Серены: «Я все время говорю команде: единственное, что могло бы сделать все лучше – ее присутствие»

Винус Уильямс рассказала, может ли Серена вернуться в тур.

На этой неделе семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» проведет первый официальный матч с марта 2024-го.

«Не знаю, что она будет делать. Я не задаю такие вопросы. Думаю, мы просто всегда будем играть, потому что мы такие, мы всегда это делаем. Честно говоря, это отличное кардио. Теннис потрясающе влияет на руки и ноги. Так что, очевидно, частично ее цель в том, чтобы быть в форме.

Она может не играть полгода, а потом все равно играть абсолютно чисто. Такому таланту нельзя научиться. Она просто слишком хороша.

Я все время говорю команде: единственное, что могло бы сделать все лучше – ее присутствие. Мы всегда все делали вместе, так что, конечно, я по ней скучаю. Но если она решит вернуться, то я уверена, что она даст об этом знать».

Серена завершила карьеру в 2022 году.