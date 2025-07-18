Хуберт Хуркач: «У меня все еще есть цель выиграть все турниры «Большого шлема»

41-я ракетка мира Хуберт Хуркач рассказал о своих амбициях.

«Я чувствую, что уровень растет с каждым годом, и, конечно, можно сказать, что он выше, чем 10 лет назад, но это не значит, что Большая четверка не могла бы дойти до того уровня, на котором мы сейчас находимся. Они улучшались каждый год и постоянно поднимали планку, так что сделали бы то же самое, если бы играли сейчас.

Синнер и Алькарас сейчас играют на невероятном уровне, и чтобы идти в ногу с ними, мы должны усердно работать. Именно ради этого я встаю каждое утро. Сейчас они ставят перед собой большие цели, и мы должны стремиться к тому же.

Этот год был для меня нелегким, но мои амбиции по-прежнему велики. У меня все еще есть цель выиграть все турниры «Большого шлема». В этом нет никакого секрета. В жизни всегда бывают трудные моменты, но я даже близко не достиг своего полного потенциала. Верю, что могу стать намного лучше».

Синнер против Алькараса – вы тоже не знаете, кто из них сильнее?