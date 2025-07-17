Вероника Кудерметова о жизни в туре: «Мы живем с эмоциональным выгоранием»

Вероника Кудерметова рассказала о психологических проблемах теннисистов.

«Мы живем с эмоциональным выгоранием. [Я] сталкивалась со сложными периодами, когда перестаешь получать удовольствие от соревнований, когда не получается побеждать, а ты хочешь. Наступает апатия, депрессия: ни жизнь не интересна, ни теннис. Пытаешься как робот выполнять свои задачи.

В раздевалках много разговоров об этом – не только у девушек, но и у мужчин. Плотный календарь, высокая конкуренция, никто не сдается. Мало тех, кто сразу ломается. Все должно исходить изнутри, понимать, что теннис – это не вся жизнь, искать варианты отдохнуть, сходить в магазин. Но я сама это не всегда делаю, скорее полежу в телефоне, трудно с этим справиться», – цитирует Кудерметову «Чемпионат».