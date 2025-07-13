Вероника Кудерметова – седьмая россиянка, выигравшая «Шлем» в паре

Вероника Кудерметова и Элиза Мертенс стали чемпионками парного «Уимблдона».

Они обыграли Алену Остапенко и Су-Вэй Се – 3:6, 6:2, 6:4.

Кудерметова впервые выиграла турнир «Большого шлема». Она стала седьмой россиянкой, завоевавшей «Шлем» в паре. До нее это смогли сделать Вера Звонарева (трижды), Екатерина Макарова (3), Елена Веснина (3), Анна Курникова (2), Светлана Кузнецова (2) и Динара Сафина (1).

Мертенс стала пятикратной чемпионкой турниров «Большого шлема» в паре. Титул на «Уимблдоне»-2025 стал для нее вторым на кортах Лондона.

По итогам турнира Кудерметова поднимется на пятое место парного рейтинга.