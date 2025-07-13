Шамиль Тарпищев: «Андреева не слабее ни Анисимовой, ни Бенчич. Если бы не пара, она прошла бы дальше в одиночке»

Шамиль Тарпищев оценил результат Мирры Андреевой на «Уимблдоне».

18-летняя россиянка дошла до четвертьфинала, где на двух тай-брейках уступила Белинде Бенчич.

«Я считаю, что Андреева по классу игры сейчас должна побеждать всех, кроме Соболенко и Швентек. Это если идеализировать игру. При этом она может, конечно, обыграть и Соболенко, и Швентек, такое уже было. По лучшим матчам Мирра сейчас, на мой взгляд, третья-четвертая в рейтинге, а по итоговому рейтингу года в пятерке она точно должна быть.

Думаю, что если бы не парный матч, в котором она и Диана Шнайдер три сета боролись с Анной Калинской и румынкой Сораной Кырстей, Мирра бы прошла в одиночке дальше. Пара была неприятно нагруженной, много нервов ушло. А так, считаю, Андреева не слабее ни Анисимовой, ни Бенчич», – цитирует Тарпищева РИА Новости.

Мирру Андрееву сгубили нервы