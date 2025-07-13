Гилберт о победе Швентек на «Уимблдоне»: «Не припомню, когда последний раз кто-то выигрывал «Шлем», не встретившись ни с одним игроком топ-10»

Брэд Гилберт высказался о победе Иги Швентек на «Уимблдоне».

В финале полька повесила двойную баранку Аманде Анисимовой.

«Безумие 🤪. Статистика Иги на этом «Уимблдоне». Самая высокая соперница по рейтингу: Самсонова – 19-я, Анисимова – 12-я. Не припомню, когда последний раз кто-то выигрывал «Шлем», не встретившись ни с одним игроком топ-10», – твитнул Гилберт.

Отметим, что у Арины Соболенко не было соперниц из топ-10 на пути к титулу Australian Open-2023. У Швентек это второй такой титул – после «Ролан Гаррос»-2022.

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