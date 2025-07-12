Швентек выиграла 100-й матч на «Больших шлемах»

Ига Швентек одержала 100-ю победу на «Больших шлемах».

Полька выиграла в финале «Уимблдона» у Аманды Анисимовой – 6:0, 6:0.

Швентек потребовалось провести 120 матчей, чтобы выиграть 100. Она второй в Открытой эре выиграла 100-й матч на «Большом шлеме» в финале – после Энди Маррея, который сделал это на US Open-2012.

6:0, 6:0 в финале «Уимблдона» – историческая победа Швентек

Швентек собрала «Шлемы» на всех покрытиях. Кому это удавалось до нее?