Синнер о финале «Уимблдона» против Алькараса: «Если бы я слишком много думал о финале «Ролан Гаррос», я бы не оказался здесь снова»

Янник Синнер прокомментировал предстоящий финал «Уимблдона».

Первая ракетка мира встретится с Карлосом Алькарасом, которому ранее уступил в финале «Ролан Гаррос», имея тройной матчбол.

– В финале вы снова играете с Карлосом. Очевидный вопрос – насколько финал в Париже пять недель назад до сих пор сидит у вас в голове перед этим матчем, несмотря на то что это совершенно другое покрытие, новый турнир, новый «Шлем», новая возможность?

– Если бы я слишком много об этом думал, я бы не оказался снова в финале. Я очень рад снова сыграть против Карлоса. Будет сложно, и я об этом знаю. Но я жду этого с нетерпением. Я всегда стараюсь попадать в такие ситуации, они мне очень нравятся. На каждом турнире воскресенья – особенные дни.

Но это вопрос, на который я не могу ответить. Это то, что ты чувствуешь перед матчем и во время матча. Я могу дать вам ответы после [встречи].

Но нет, это совсем другой матч. Я с нетерпением его жду, – сказал Синнер на пресс-конференции.

Он также прокомментировал травму локтя, полученную во время матча четвертого круга.

– Вы снова играли в компрессионном рукаве. Как ваш локоть и будет ли это проблемой в воскресенье?

– Нет, не будет. Как я сказал после матча с Беном [Шелтоном], у меня нет отговорок. Думаю, мы отлично справились с этой маленькой проблемой. Я больше переживал насчет четвертьфинала против Бена. А сегодня я чувствовал себя вполне хорошо уже на разминке, и утром было все хорошо. Все в порядке.

Карлос Алькарас, ты что творишь

Янник Синнер – в истории. Вышел в финал на всех «Шлемах»