Зверев и Берреттини снялись с турнира в Гштааде
Александр Зверев и Маттео Берреттини пропустят турнир в Гштааде.
Третья ракетка мира снялся с турнира в Гштааде, который стартует 14 июля. Пресс-служба сообщила, что Зверев пропустит турнир «по личным причинам».
После поражения в первом круге «Уимблдона» немец рассказал о многих психологических проблемах.
Маттео Берреттини также не примет участия в основной сетке из-за травмы и не сможет защитить свой титул.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм EFG Swiss Open Gstaad
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