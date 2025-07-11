Зверев и Берреттини снялись с турнира в Гштааде

Александр Зверев и Маттео Берреттини пропустят турнир в Гштааде.

Третья ракетка мира снялся с турнира в Гштааде, который стартует 14 июля. Пресс-служба сообщила, что Зверев пропустит турнир «по личным причинам».

После поражения в первом круге «Уимблдона» немец рассказал о многих психологических проблемах.

Маттео Берреттини также не примет участия в основной сетке из-за травмы и не сможет защитить свой титул.