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Зверев после поражения на «Уимблдоне»: «Сейчас мне, наверное, впервые в жизни нужна терапия»

Александр Зверев рассказал о психологических проблемах.

В первом круге «Уимблдона» №3 в мире проиграл Артуру Риндеркнешу – 6:7(3), 7:6(8), 3:6, 7:6(5), 6:4. 

«На корте я иногда чувствую себя очень одиноким. У меня психологические проблемы. Я об этом говорю еще с Australian Open. 

Стараюсь с этим справиться, выбраться из этой ямы. Но постоянно оказываюсь в ней снова. 

В целом по жизни я чувствую себя довольно одиноким. А это не очень приятное чувство. 

Сейчас мне, наверное, впервые в жизни нужна терапия. Я прошел через очень многие трудности. Через трудности с медиа, через трудности в жизни. 

У меня никогда раньше не было такого ощущения пустоты. Я просто не испытываю радости от того, чем занимаюсь. Речь даже не о теннисе – за пределами корта все так же. 

Даже когда я выигрываю, как было в Штутгарте или Галле, у меня нет того чувства, которое было раньше, когда я был счастлив и мотивирован. Сейчас такого нет – впервые в жизни». 

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: uk.sports.yahoo.com
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