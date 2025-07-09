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Анисимова о том, почему вернулась в тур: «Есть так много вещей, которых я хочу достичь в этом спорте. Выигрыш «Шлема» определенно одна из них»

Аманда Анисимова рассказала о причинах возвращения в тур.

В 2023-м Анисимова брала паузу в карьере и пропустила 8 месяцев, чтобы отдохнуть и улучшить моральное состояние.

«Глубоко внутри я всегда знала, что независимо от того, сколько времени я возьму на паузу, я вернусь в тур. Я по-прежнему чувствовала, что есть так много вещей, которых я хочу достичь в этом спорте. Выигрыш «Шлема» определенно одна из них, и я не хотела уйти так рано после того, как пожертвовала столькими годами жизни и так усердно работала.

Когда я вернулась, я обрела новую страсть к теннису. Мне кажется, это страсть, которую я раньше не чувствовала – возможно, когда была подростком. Каждая победа теперь особенно ценна».

Аманда Анисимова – от «новой Шараповой» и депрессии к лучшему сезону в карьере

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: espn.com
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