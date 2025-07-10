Мирра Андреева о ситуации на Украине: «Надеюсь, все происходящее скоро разрешится»
Мирра Андреева прокомментировала выступления под нейтральным флагом.
– Российские игроки показывают очень хорошие результаты. Хотели бы, чтобы вам вернули флаг и сняли бан или вас это не сильно беспокоит?
– Когда играю в теннис, концентрируюсь только на этом и не думаю ни о чем другом. Я стараюсь каждый день становиться лучше и наслаждаться жизнью.
– Можете прояснить свою позицию?
– Я за мир и надеюсь, что все происходящее скоро разрешится, – сказала Андреева на пресс-конференции.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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