Мирра Андреева о ситуации на Украине: «Надеюсь, все происходящее скоро разрешится»

Мирра Андреева прокомментировала выступления под нейтральным флагом.

– Российские игроки показывают очень хорошие результаты. Хотели бы, чтобы вам вернули флаг и сняли бан или вас это не сильно беспокоит?

– Когда играю в теннис, концентрируюсь только на этом и не думаю ни о чем другом. Я стараюсь каждый день становиться лучше и наслаждаться жизнью.

– Можете прояснить свою позицию?

– Я за мир и надеюсь, что все происходящее скоро разрешится, – сказала Андреева на пресс-конференции.