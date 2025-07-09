28-летний Ван Рейтховен завершил карьеру из-за травмы локтя
Тим Ван Рейтховен объявил о завершении карьеры.
Нидерландцу 28 лет, его наивысший рейтинг – 101-я ракетка мира. На «Уимблдоне»-2022 он дошел до четвертого круга (уступил Новаку Джоковичу), это его лучший результат на «Больших шлемах». Он также выиграл один титул ATP – в 2022-м в Хертогенбоше, обыграв в финале Даниила Медведева (6:4, 6:1).
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @timvrijthoven
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