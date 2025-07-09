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Синнер провел тренировку перед матчем с Шелтоном в защитном рукаве

Янник Синнер провел тренировку перед матчем с Беном Шелтоном.

Вчера первая ракетка мира сделал МРТ после травмы, полученной в матче с Григором Димитровым, и отменил тренировку.

Сегодня утром итальянец провел заключительную тренировку в парке Аоранги. Его правая рука была обернута в защитный рукав. Синнер тренировался с 17-летним Якопо Васами – левшой, как и Шелтон.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @FiorinoLuca
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