1

Синнер сделал МРТ и отменил сегодняшнюю тренировку на «Уимблдоне»

Янник Синнер не будет тренироваться перед четвертьфиналом «Уимблдона».

Сегодня утром врачи обследовали его локоть после травмы, полученной в матче с Григором Димитровым.

Как сообщает Sky Sport Italia, результатов пока нет, но итальянец заранее отменил сегодняшнюю тренировку.

Матч Синнера и Бена Шелтона состоится завтра.

Несчастный Димитров обыгрывал Синнера 2:0 по сетам – и дернул мышцу

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Sky Sport Italia
logoЯнник Синнер
logoATP
травмы
logoУимблдон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Синнер о травме локтя: «Падение не выглядело серьезным, но мне было больно, особенно на подаче и форхенде»
3сегодня, 07:04
Синнер вышел в четвертьфинал на седьмом «Большом шлеме» подряд
12вчера, 21:10
Синнер в матче с Димитровым взял медперерыв из-за травмы локтя
3вчера, 18:58Фото
Главные новости
Уимблдон. 1/4 финала. Хачанов играет с Фрицем, Алькарас встретится с Норри
4926 минут назадLive
Новак Джокович: «Сейчас я не считаю себя фаворитом против Синнера и Алькараса, но шансы у меня есть»
3сегодня, 11:15
Свой «Уимблдон» на Спортсе’’ – и даже с призами!
сегодня, 11:00Тесты и игры
Швентек – самая молодая теннисистка с 2008-го с 12 четвертьфиналами ТБШ
7сегодня, 09:56
Впервые с 2005-го четверо россиян вышли в четвертьфинал «Уимблдона»
12сегодня, 09:01
Шамиль Тарпищев: «Наши девушки со следующего года будут претендовать на победы в «Больших шлемах»
18сегодня, 08:48
Кириос хочет устроить «Битву полов» с Соболенко: «Она сейчас на пике формы, но я уверен, что выиграю»
15сегодня, 08:07
Синнер о травме локтя: «Падение не выглядело серьезным, но мне было больно, особенно на подаче и форхенде»
3сегодня, 07:04
Уимблдон. 1/4 финала. Соболенко сыграет с Зигемунд, Павлюченкова – с Анисимовой
28сегодня, 06:25
Синнер вышел в четвертьфинал на седьмом «Большом шлеме» подряд
12вчера, 21:10
Ко всем новостям
Последние новости
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
123 февраля, 16:30Фото