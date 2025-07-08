Синнер сделал МРТ и отменил сегодняшнюю тренировку на «Уимблдоне»
Янник Синнер не будет тренироваться перед четвертьфиналом «Уимблдона».
Сегодня утром врачи обследовали его локоть после травмы, полученной в матче с Григором Димитровым.
Как сообщает Sky Sport Italia, результатов пока нет, но итальянец заранее отменил сегодняшнюю тренировку.
Матч Синнера и Бена Шелтона состоится завтра.
Несчастный Димитров обыгрывал Синнера 2:0 по сетам – и дернул мышцу
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Sky Sport Italia
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