Алькарас в ответ на предложение слетать на Ибицу после выхода в 1/2 финала «Уимблдона»: «Отличная идея, но нет времени»

Карлос Алькарас рассказал, что будет делать после выхода в полуфинал «Уимблдона».

Испанец победил Кэмерона Норри со счетом 6:2, 6:3, 6:3.

«Сегодняшний день будет отличным, я немного отдохну, постараюсь быть в хорошей... (кто-то из болельщиков кричит: «Поезжай на Ибицу!») Отличная идея, но нет времени (смеется).

Просто постараюсь большую часть времени насладиться моментами с командой, с семьей. Многие сейчас в Лондоне, я постараюсь съездить в центр – не знаю, получится ли. Но я точно сыграю в гольф, чтобы немного переключиться. То, что я сейчас делаю, работает, поэтому нужно продолжать», – сказал Алькарас в интервью на корте.

Ранее испанец рассказал, что играл в гольф с Энди Марреем во время этого турнира.

За выход в финал Алькарас сыграет с Тэйлором Фрицем.