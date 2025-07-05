Наварро о том, что ее называют «дочерью миллиардера»: «Это ярлык, который мне не по душе. Я не росла, получая все на блюдечке»

Эмма Наварро ответила на обсуждение своего происхождения.

Отец Эммы – Бен Наварро. Он является владельцем банка Credit One, а также двух теннисных турниров: Charleston Open и Cincinnati Open. Его состояние оценивается в 4,8 миллиарда долларов.

«Я ничего не читаю. Я не знаю, что говорят фанаты. Есть заголовки, и в них упоминается это [статус отца]. Это нормально, но я не росла, получая все на блюдечке.

В субботу в 6 утра мы вставали и шли играть в теннис. Нам с детства прививали важность того, чтобы мы научились быть стойкими, усердно работать, быть целенаправленными и жить продуктивной жизнью, поэтому мне не нравится, когда меня называют чьей-то дочерью с каким-то количеством денег. Это ярлык, который мне не по душе».