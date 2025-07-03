Радукану о психологических проблемах Зверева: «Теннис – очень сложный спорт. Ты проигрываешь почти каждую неделю, и это очень непростая мысль, с которой нужно научиться жить»

Эмма Радукану рассказала о сложностях игры в туре.

– Вчера Александр Зверев на пресс-конференции рассказал, что у него пропала радость от жизни, что он потерян, что у него нет мотивации. Как вы считаете, что помогает сохранять радость от игры и душевное равновесие в таком тяжелом виде спорта?

– Я считаю, что теннис – очень сложный спорт. Ты проигрываешь почти каждую неделю – из, допустим, 26 турниров в году ты проигрываешь практически все 26 недель. И это очень непростая мысль, с которой нужно научиться жить. Но в то же время каждую следующую неделю у тебя появляется новый шанс. Вы сами видите, как в теннисе все может поменяться: игрок может проигрывать пять, шесть, семь матчей подряд, а потом выиграть турнир, и это меняет весь его сезон. Психологически это очень тяжелая игра.

Для меня, наверное, самое важное – это окружать себя хорошими людьми. Пытаться выигрывать каждый день. Стараться максимально сосредоточиться на самом процессе. Потому что очень сложно радость из результатов. Все слишком нестабильно, это настоящие американские горки. Поэтому я стараюсь радоваться, думая: «Я сегодня стал на 1% лучше? Или хотя бы сохранила уровень?» Потому что навык сохранять то, что у тебя есть, тоже очень важен. Стоит чуть расслабиться, и сразу просядешь. Поэтому цель хотя бы удерживать уровень или чуть-чуть прибавлять. По крайней мере, я стараюсь сохранить или хотя бы немного улучшить свои результаты, – рассказала британка на пресс-конференции.