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Соболенко о депрессии Зверева: «Важно открыто говорить о своих проблемах, особенно с близкими. Если держать все в себе, это тебя уничтожит»

Арина Соболенко высказалась о словах Александра Зверева о депрессии.

– Александр Зверев на пресс-конференции признался, что чувствует себя одиноким и потерянным. Учитывая ваши трудности в карьере, что бы вы ему посоветовали?

– Я работала с психотерапевтом пять лет, но закончила в 2022-м. Удивительно слышать такое от Александра, ведь с ним рядом семья. Важно открыто говорить о своих проблемах, особенно с близкими. Если держать все в себе, это тебя уничтожит. Думаю, ему нужно довериться тем, кто рядом – семья лучше всех поймет.

Разговоры помогают многое осознать и решить проблемы. Ему стоит быть откровеннее не только с собой, но и с семьей, командой, чтобы все знали, что у него на уме. Для меня это ключевой момент. С моей командой мы всегда обсуждаем все, и мне не нужен психотерапевт – они принимают меня без осуждения, мы решаем проблемы вместе. Это лучший совет для Саши, – сказала Соболенко на пресс-конференции.

Теннис – депрессивная среда: игроки принимают лекарства, уходят из тура и даже пытаются покончить с собой

Депрессия в теннисе – почему ее так много и как она ломает игру

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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logoАрина Соболенко
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