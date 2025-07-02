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Монфис о выражении «сделать Гаэля»: «Сам не знаю, что это значит. Это стало чем-то вроде легенды. А быть легендой – круто»

Гаэль Монфис прокомментировал выражение «сделать Гаэля».

Монфис обыграл Юго Эмбера в первом круге «Уимблдона» со счетом 6:4, 3:6, 6:7(5), 7:5, 6:2.

– Юго Эмбер сказал, что вы снова «сделали Гаэля». Что это вообще значит?

– Честно говоря, сам толком не знаю. Но мне приятно, что это уже стало чем-то вроде легенды. А быть легендой – это круто (улыбается). Я максимально соревновательный парень. Побеждать, бросать вызов молодым. Меня это сильное радует. Что такое «сделать Гаэля», я и сам не знаю, но если они считают, что я способен на такое – это здорово.

«Сделать Гаэля» (faire une Gael) – выражение, которое означает неожиданную, зрелищную победу в стиле Гаэля Монфиса.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: lequipe.fr
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