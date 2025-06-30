Алькарас выиграл 14-й из 15 пятисетовиков в карьере

Вторая ракетка мира Карлос Алькараc вышел во второй круг «Уимблдона».

Он обыграл Фабио Фоньини 7:5, 6:7(5), 7:5, 2:6, 6:1 и продлил серию побед до 19 матчей. Это его самая длинная беспроигрышная серия.

Алькарас выиграл 14-й из 15 пятисетовиков на «Больших шлемах». Единственное поражение он потерпел от Маттео Берреттини на Australian Open-2022.

Испанец не проигрывает на «Уимблдоне » с 2022 года. На его счету 15 побед подряд на британском «Шлеме».

Дальше Алькарас сыграет с Оливером Тарветом, который впервые прошел круг на уровне основного тура.