Алькарас выиграл 14-й из 15 пятисетовиков в карьере
Вторая ракетка мира Карлос Алькараc вышел во второй круг «Уимблдона».
Он обыграл Фабио Фоньини 7:5, 6:7(5), 7:5, 2:6, 6:1 и продлил серию побед до 19 матчей. Это его самая длинная беспроигрышная серия.
Алькарас выиграл 14-й из 15 пятисетовиков на «Больших шлемах». Единственное поражение он потерпел от Маттео Берреттини на Australian Open-2022.
Испанец не проигрывает на «Уимблдоне» с 2022 года. На его счету 15 побед подряд на британском «Шлеме».
Дальше Алькарас сыграет с Оливером Тарветом, который впервые прошел круг на уровне основного тура.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости