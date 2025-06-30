Медведев во время матча с Бонзи в 1-м круге «Уимблдона»: «Почему бы не играть так каждый день и не зарабатывать миллионы? Нет, он решает выдать такое один раз»
Даниил Медведев прокомментировал игру №64 Бенжамена Бонзи на «Уимблдоне».
При счете 6:6, 2:6 в первом сете россиянин сказал: «Почему бы не играть так каждый день и не зарабатывать миллионы? Нет, он решает выдать такое один раз».
После этого француз реализовал сетбол. Сейчас он ведет у Медведева по сетам 2:1.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: rmcsport.bfmtv.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости