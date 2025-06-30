Медведев во время матча с Бонзи в 1-м круге «Уимблдона»: «Почему бы не играть так каждый день и не зарабатывать миллионы? Нет, он решает выдать такое один раз»

Даниил Медведев прокомментировал игру №64 Бенжамена Бонзи на «Уимблдоне».

При счете 6:6, 2:6 в первом сете россиянин сказал: «Почему бы не играть так каждый день и не зарабатывать миллионы? Нет, он решает выдать такое один раз».

После этого француз реализовал сетбол. Сейчас он ведет у Медведева по сетам 2:1.