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Рейтинг WTA. Швентек стала 4-й ракеткой мира, Джойнт дебютировала в топ-50, Азаренко вернулась в топ-100

Ига Швентек прибавила 4 позиции в рейтинге и стала 4-й ракеткой мира.

Чемпионка турнира в Истбурне Майя Джойнт впервые поднялась на 41-ю строчку рейтинга, финалистка Александра Эала – на 56-ю строчку.

Виктория Азаренко вернулась в топ-100 спустя неделю.

PIF WTA Rankings

Положение на 30 июня 2025

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Арина Соболенко (Беларусь) 11640
2 (2) Коко Гауфф (США) 7899
3 (3) Джессика Пегула (США) 6483
4 (8) Ига Швентек (Польша) 4943
5 (4) Жасмин Паолини (Италия) 4806
4 (5) Циньвэнь Чжэн (Китай) 4803
7 (7) Мирра Андреева (Россия) 4743
8 (6) Мэдисон Киз (США) 4484
9 (9) Паула Бадоса (Испания) 3727
10 (10) Эмма Наварро (США) 3610
15 (12) Диана Шнайдер (Россия) 2776
17 (18) Екатерина Александрова (Россия) 2426
19 (20) Людмила Самсонова (Россия) 2335
25 (22) Донна Векич (Хорватия) 1813
27 (42) Линда Носкова (Чехия) 1697
38 (29) Лейла Фернандес (Канада) 1350
39 (40) Анна Калинская (Россия) 1342
41 (51) Майя Джойнт (Австралия) 1319
44 (44) Анастасия Потапова (Россия) 1261
46 (43) Вероника Кудерметова (Россия) 1248
50 (53) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1149
56 (74) Александра Эала (Филиппины) 1041
64 (63) Полина Кудерметова (Россия) 998
77 (85) Мария Саккари (Греция) 854
78 (69) Анна Блинкова (Россия) 853
80 (87) Камилла Рахимова (Россия) 831
87 (105) Виктория Азаренко (Беларусь) 774
92 (111) Варвара Грачева (Франция) 751
95 (94) Анастасия Захарова (Россия) 739
106 (106) Эрика Андреева (Россия) 689
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoАнастасия Павлюченкова
logoМайя Джойнт
logoКамилла Рахимова
logoМирра Андреева
logoАлександра Эала
logoИга Швентек
logoАнна Блинкова
logoЛюдмила Самсонова
logoЕкатерина Александрова
logoВиктория Азаренко
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logoЖасмин Паолини
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logoПолина Кудерметова
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