Рейтинг WTA. Швентек стала 4-й ракеткой мира, Джойнт дебютировала в топ-50, Азаренко вернулась в топ-100
Ига Швентек прибавила 4 позиции в рейтинге и стала 4-й ракеткой мира.
Чемпионка турнира в Истбурне Майя Джойнт впервые поднялась на 41-ю строчку рейтинга, финалистка Александра Эала – на 56-ю строчку.
Виктория Азаренко вернулась в топ-100 спустя неделю.
Положение на 30 июня 2025
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|11640
|2 (2)
|Коко Гауфф (США)
|7899
|3 (3)
|Джессика Пегула (США)
|6483
|4 (8)
|Ига Швентек (Польша)
|4943
|5 (4)
|Жасмин Паолини (Италия)
|4806
|4 (5)
|Циньвэнь Чжэн (Китай)
|4803
|7 (7)
|Мирра Андреева (Россия)
|4743
|8 (6)
|Мэдисон Киз (США)
|4484
|9 (9)
|Паула Бадоса (Испания)
|3727
|10 (10)
|Эмма Наварро (США)
|3610
|15 (12)
|Диана Шнайдер (Россия)
|2776
|17 (18)
|Екатерина Александрова (Россия)
|2426
|19 (20)
|Людмила Самсонова (Россия)
|2335
|25 (22)
|Донна Векич (Хорватия)
|1813
|27 (42)
|Линда Носкова (Чехия)
|1697
|38 (29)
|Лейла Фернандес (Канада)
|1350
|39 (40)
|Анна Калинская (Россия)
|1342
|41 (51)
|Майя Джойнт (Австралия)
|1319
|44 (44)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1261
|46 (43)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|1248
|50 (53)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|1149
|56 (74)
|Александра Эала (Филиппины)
|1041
|64 (63)
|Полина Кудерметова (Россия)
|998
|77 (85)
|Мария Саккари (Греция)
|854
|78 (69)
|Анна Блинкова (Россия)
|853
|80 (87)
|Камилла Рахимова (Россия)
|831
|87 (105)
|Виктория Азаренко (Беларусь)
|774
|92 (111)
|Варвара Грачева (Франция)
|751
|95 (94)
|Анастасия Захарова (Россия)
|739
|106 (106)
|Эрика Андреева (Россия)
|689
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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