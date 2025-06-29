Бублик о сотрудничестве с Сафиным: «Сказал ему, что мне комфортно быть около топ-20. Он не понял, зачем тогда все это»

Александр Бублик рассказал о недельном сотрудничестве с Маратом Сафиным.

«У меня всегда были проблемы с большими турнирами, я никогда не играл хорошо на «Мастерсах» и «Шлемах». Двухнедельные турниры вытягивают много энергии, мне тяжело подстраиваться к разному времени игр. Артем [Супрунов] сказал, что нужен кто-то, кто объяснит, что делаем не так – другая пара глаз.

Мы думали, кто нам может подойти исходя из моего характера. Среди русскоязычных легенд – Коля Давыденко, Миша Южный, Марат [Сафин ]. Решили связаться с Маратом. Искали номер, нашли, общались примерно неделю.

Он говорил вещи, которые, как он видел, помогут мне играть лучше. Потом спросил, чего я хочу. Я сказал, что хочу просто играть в теннис и стоять там, где стою – около 20-го места. Мне нравится это место, оно не требует столько эмоций и нервов, мой уровень позволяет там находиться. Он сказал, что не может помочь. Но он чемпион, величайший российский теннисист. Мне немного непонятно, почему он так мыслит – мне, как более простому спортсмену, это тяжело понять. Поэтому он мне честно сказал: «Я знаю, как быть первым в мире, что для этого нужно, как нужно тренироваться, но если ты хочешь быть 15-м, то зачем это надо?»