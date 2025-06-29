  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Бублик о сотрудничестве с Сафиным: «Сказал ему, что мне комфортно быть около топ-20. Он не понял, зачем тогда все это»
4

Бублик о сотрудничестве с Сафиным: «Сказал ему, что мне комфортно быть около топ-20. Он не понял, зачем тогда все это»

Александр Бублик рассказал о недельном сотрудничестве с Маратом Сафиным.

«У меня всегда были проблемы с большими турнирами, я никогда не играл хорошо на «Мастерсах» и «Шлемах». Двухнедельные турниры вытягивают много энергии, мне тяжело подстраиваться к разному времени игр. Артем [Супрунов] сказал, что нужен кто-то, кто объяснит, что делаем не так – другая пара глаз.

Мы думали, кто нам может подойти исходя из моего характера. Среди русскоязычных легенд – Коля Давыденко, Миша Южный, Марат [Сафин]. Решили связаться с Маратом. Искали номер, нашли, общались примерно неделю.

Он говорил вещи, которые, как он видел, помогут мне играть лучше. Потом спросил, чего я хочу. Я сказал, что хочу просто играть в теннис и стоять там, где стою – около 20-го места. Мне нравится это место, оно не требует столько эмоций и нервов, мой уровень позволяет там находиться. Он сказал, что не может помочь. Но он чемпион, величайший российский теннисист. Мне немного непонятно, почему он так мыслит – мне, как более простому спортсмену, это тяжело понять. Поэтому он мне честно сказал: «Я знаю, как быть первым в мире, что для этого нужно, как нужно тренироваться, но если ты хочешь быть 15-м, то зачем это надо?»

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: First & Red
logoМарат Сафин
logoATP
logoАлександр Бублик
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Крейчикова о «Уимблдоне»: «Для меня это новый турнир, несмотря на прошлогоднюю победу»
10 минут назад
ATP выпустила документальный фильм про Андрея Рублева
1сегодня, 13:49
Весна Долонц: «Джоковича воспринимают не так позитивно из-за тех вещей, которые за ним закрепились. Он все время идет против системы»
3сегодня, 13:22
Хачанов стал амбассадором First &amp; Red
5сегодня, 12:43
Уимблдон. 30 июня. Соболенко, Алькарас сыграют первым запуском, Медведев стартует в 13:00
3сегодня, 11:25
Фриц о четвертом титуле в Истбурне: «Не могу сказать, в чем секрет, но здесь я всегда играю на высоком уровне»
4сегодня, 09:56
Джек Дрэйпер: «Знаю, что могу рассчитывать на поддержку Маррея и Хенмэна – это большая удача»
1сегодня, 09:05
Джокович об уходе его бывших тренеров из команды Синнера: «Перемены случаются, я сам не раз бывал в такой ситуации»
2сегодня, 07:54
Зверев о перенасыщенном календаре ATP-тура: «Этот вопрос обсуждается уже давно. Я не жалуюсь, но иногда так хочется просто сидеть на диване и ничего не делать»
19сегодня, 06:59
Новак Джокович: «Уимблдон» – мой лучший шанс выиграть «Шлем»
23вчера, 20:55
Ко всем новостям
Последние новости
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
123 февраля, 16:30Фото