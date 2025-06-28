Хачанов о Джоковиче: «Возраст для него не более чем цифра. Он нацелен играть как минимум до 2032-го, и это говорит о многом»
Карен Хачанов и Новак Джокович дали интервью на корте после выставочного матча.
Россиянин обыграл семикратного чемпиона «Уимблдона» 7:6(4), 6:4.
Хачанов: «Травяной сезон всегда короткий. Я успел сыграть пару турниров, но Новаку это не нужно – он всегда готов. Возраст для него не более чем цифра. Он нацелен играть как минимум до 2032-го, и это говорит о многом».
Джокович: «Чувствую себя как на сеансе у психолога (улыбается). Карен подбадривает меня, дает позитивный настрой. Спасибо ему за это».
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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TennisONEApp
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