Хачанов о Джоковиче: «Возраст для него не более чем цифра. Он нацелен играть как минимум до 2032-го, и это говорит о многом»

Карен Хачанов и Новак Джокович дали интервью на корте после выставочного матча.

Россиянин обыграл семикратного чемпиона «Уимблдона» 7:6(4), 6:4.

Хачанов : «Травяной сезон всегда короткий. Я успел сыграть пару турниров, но Новаку это не нужно – он всегда готов. Возраст для него не более чем цифра. Он нацелен играть как минимум до 2032-го, и это говорит о многом».

Джокович : «Чувствую себя как на сеансе у психолога (улыбается) . Карен подбадривает меня, дает позитивный настрой. Спасибо ему за это».

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